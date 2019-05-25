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Şanlıurfa'da sahurun adı 'ciğer kebabı'

AA

Şanlıurfa'nın önemli lezzetleri arasında bulunan ciğer kebabı, vatandaşların sahurda en çok tükettiği lezzetlerin başında geliyor

ciğer kebabı

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bunu en çok sahur vaktinde yiyor.

AA'nın haberine göre teravih namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi civarı ve Paşabağı Mahallesi'nde "ciğerciler diyarı" olarak adlandırılan bölgeye gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor.

Kuzu ciğerinin adeta tutkuya dönüştüğü kentte vatandaşlar sahurlarını yaptıktan sonra sabah namazı öncesi evlerinin yolunu tutuyor.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 15-20 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

"SAHURDA BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, yaptığı açıklamada, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Şanlıurfalıların yanı sıra il dışından gelen ziyaretçilerin ciğer kebabı yemeden kentten ayrılmadığını anlatan Yüksekyayla, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ciğer kebabının merkezidir. Şanlıurfa'da üretilen ciğerin tamamını tüketiyoruz ve yetmediği için de çevre illerden ciğer takviyesi yapılıyor. Lezzetli olduğu için özellikle kuzu ciğeri kullanıyoruz. Ramazan ayında sahurda ciğer kebabı çok fazla tüketiliyor. İnsanlar ailesiyle çocuklarıyla sahurda gelip ciğer kebabı yemeyi tercih ediyor. Bazıları da yedikten sonra paket yaptırıp gelmeyenlere götürüyor. Ezan okunmasına yarım saat kalana kadar insanlar ciğer yemeye devam ediyor. Biz ciğerciler olarak yoğunluktan dolayı çok mutluyuz."

Ustalardan İbrahim Aslan da işlerinin iyi gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müşterilerinin ramazan ayının sonuna doğru arttığını anlatan Aslan, "Teravih namazından sonra yoğunluk başlıyor, neredeyse sabah ezanına kadar devam ediyor. Ramazan rahmeti ve bereketiyle güzel geçiyor. Özellikle son 10 gün çok güzel oluyor, müşteriye yetiştiremiyoruz." dedi.

"CİĞERLE SAHUR YAPMAK BİR GELENEK"

Vatandaşlardan Abdulkadir Mece ise ciğer kebabının artık bir kültür haline geldiğini ifade etti.

Sahur vaktinde ciğer kebabı yemekten çok büyük bir keyif aldıklarını dile getiren Mece, "Ramazanda sahurluk niyetine genelde ciğer kebabı tüketilir. Yemekten daha öte zevk haline gelmiş. Sahurda ciğer yiyoruz ve herhangi bir susama veya acıkma gibi bir durumla karşılaşmıyoruz. Sahuru ciğerle yapmak kentte bir gelenek haline gelmiş" diye konuştu.

Osman Gömük de evine uzak olmasına rağmen sahurda eşiyle ciğer yemeye geldiklerini belirterek, "Canımız çektikçe gelip sahurumuzu burada ciğer ile yapıyoruz. Sahurda yediğimiz ciğer bizi tok tutuyor çünkü doyurucu bir özelliği de var. Ciğer kebabı Şanlıurfa ile özdeşleşmiş ve bir kültür haline gelmiştir. Başka illerde de ciğer kebabı yedim ama Şanlıurfa'da yapılan ciğer kebabının yerini tutmuyor" ifadelerini kullandı.

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