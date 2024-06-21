Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı

        Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü TIR alev alarak yandı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, Şanlıurfa- Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde saat 16,00 sıralarında meydana geldi.

        İlçe merkezine seyir halindeki henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR’ın dorse kısmında yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi kapladı, alevleri gören çevredeki vatandaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

        Yangın İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"