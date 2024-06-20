Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da seyir halindeki araca kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da seyir halindeki araca kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki otomobile kanlı pusu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Otomobilde yaralanan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y. (71) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferhat Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #silahlı saldırı
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı