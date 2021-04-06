Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesi kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu ev ve eklentileriyle yakındaki arazilerde yapılan aramalarda, toprağa gömülü 4 uzun namlulu tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör, 451 mermi ve silahlara ait parça ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.