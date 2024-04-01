Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi
Giriş: 01.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:09
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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