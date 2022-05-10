Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeğin annesinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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