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Kentte 8 bin 231 ağır hasarlı, 2 bin 809 orta hasarlı bağımsız bölümün bulunduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu: "8 bin 231 yıkılması gereken yapının 402'si tescilli eser, kültür varlığı niteliğinde olduğu için bunlarla ilgili prosedür biraz daha uzun sürecek. Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda onlarla ilgili yıkım işlemlerini veya güçlendirme ve tadilat işlemlerini yürütüyoruz. Bunları düştüğümüz vakit 7 bin 829 yıkılması gereken konutun şu anda yüzde 86'sını yani 6 bin 736 binanın yıkımını gerçekleştirdik ve enkazını kaldırdık. Aslında iyi bir oran Şanlıurfa için. Yüzde 86 oranını yakalamış olmamız büyük bir titizlikle çalışmanın eseridir. Kaymakamlarımız, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız bu konuda büyük bir gayret göstererek ilimizin tamamında kırsal dahil bu yüzde 86 oranını yakalamış olduk."