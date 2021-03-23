Şanlıurfa'da su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Şanlıurfa'da su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaz aylarında suyu azalan okulun sorununu çözmek için kolları sıvayan öğretmen ve vatandaşlar, başka mahalleden su hattı çekmek için çalışmalara başladı.

Şanlıurfa'da su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyor
AA

Yaklaşık 5 yıldır kırsaldaki Bahçe İlköğretim Okulunda görevli öğretmen Samet Üçer, okulda kullanılan kaynak suyunun yaz aylarında azalması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli desteği sağlayacağını bildirmesi üzerine harekete geçen Üçer, yaşanan su sorununu gidermek amacıyla, Bahçe Mahallesi'ne komşu Örüklü Mahallesi sakinleriyle görüştü.

Komşu mahallede kullanılan suyun okula getirilebileceğini öğrenen öğretmen, yaklaşık 800 metre uzunluğunda su hattı çekmek için kazma kürekle çalışma başlattı. Her iki mahallenin sakinlerinin de yardımıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sınıf Öğretmeni Samet Üçer, gazetecilere, yaz aylarında okulda kullanılan kaynak suyunun azaldığını söyledi.

Suyun, temizlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Üçer, "Karşı taraftaki Örüklü Mahallesi'nden su deposunu kullanma konusunda ricada bulunduk ve bizi kırmadılar. Yaklaşık 800 metre kanalı kazdık ve aldığımız boruları döşemeye başladık. Bu sayede okulumuza ve camimize su getirmeye çalışıyoruz. Çalışmayı imece usulüyle yapıyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Yahya Çiçekli de çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden Rabia Çiçekli ise su sorunu çözüleceği için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da Üçer'in sorunu bildirmesiyle kendisine her türlü desteği verdiklerini ve komşu köyle iş birliği içinde çözüm yoluna gidildiğini belirterek, okulun su sorununun yanı sıra diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de destek sağladıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nejat Uygur'un adı sinemaya verildi
KÜLTÜR-SANATAdı sinemaya verildi
'Ağaçla Bir Ömür' sergisi Nevmekân Sahil’de
KÜLTÜR-SANAT'Ağaçla Bir Ömür' sergisi Nevmekân Sahil’de
'Zamanın Serüveni' Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Zamanın Serüveni' Borusan Sanat'ta
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevruz ateşinden atladı
KÜLTÜR-SANATNevruz ateşinden atladı
Mor Yuhanna Süryani Kilisesi satılamıyor
KÜLTÜR-SANATSatılık kiliseye alıcı bulunamıyor
'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' prestijli ödüller kazanmıştı
KÜLTÜR-SANATPrestijli ödüller kazanmıştı
Taner Rumeli: Bizim için çok keyifli oluyor
KÜLTÜR-SANAT'Bizim için çok keyifli oluyor'
Cahide Sonku, birkaç saat içinde önce tüm varlığını birkaç yıl içinde de tüm şöhretini kaybetti
KÜLTÜR-SANATBir yangınla sönen hayat
Oscar kazanan filmler gişede nasıl sıralandı?
KÜLTÜR-SANATOscar kazanan filmler gişede nasıl sıralandı?
Âşık Veysel'in vefatının üzerinden 48 yıl geçti
KÜLTÜR-SANATAdına müze kurulacak