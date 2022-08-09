Sulama kanalında kaybolan 2 gençten acı haber

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu. Haliliye ilçesi Karaali Mahallesinde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemiri (20) arama çalışmaları tamamlandı.
CANSIZ BEDENLERİ 5 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu. AA'nın haberine göre; cansız bedenler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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