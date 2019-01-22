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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bin 919 rakımlı Karacadağ eteklerinden getirdiği 10 kamyon karla gençleri aynı adreste buluşturdu. Turgut Özal Parkı'na getirilen karlar ilk andan itibaren çocukların yoğun ilgisi ile karşılanırken, etkinliğe her yaştan vatandaşlar da katılınca kar topu savaşı kaçınılmaz oldu. Bu yıl da kar göremeyen Şanlıurfalılara sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde çoğu hayatlarında ilk kez karla buluşan gençler, soğuğa aldırış etmeden saatlerde kar topu oynadı.
SABAH 5'DE YOLA ÇIKILDI
Hasan Atmaca'nın haberine göre Şanlıurfa Büyükşehir ekipleri vatandaşlara kar sürprizi yaşatmak için gün ağarmadan Karacadağ'a doğru yola çıktı. Sabah 5'de Karacadağ'a hareket eden ekipler, 10 kamyon kar alarak şehir merkezine döndü. İlk adres olarak Turgut Özal Parkı'nda kar dökümü gerçekleştiren ekipler, ertesi gün ise bu kez Eyyübiye'de aynı etkinliği gerçekleştirecek.
ÇOCUĞUNU ALAN PARKA AKIN ETTİ
Parkta kar dökümünü gören vatandaşlar çocukları ile birlikte alana gelerek etkinliğe katılırken, bazı vatandaşlar ise poşetlerle evlerine kar götürdü. Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlik için teşekkür eden vatandaşlar, "Çocuklarımız yarı yıl tatili boyunca evdeydi. Onlara çok güzel bir sürpriz oldu. Biz bile ilk baktığımızda inanamadık. Bu güzel yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
ÖZÇINAR: SIRADA EYYÜBİYE VAR
Alana giderek çocuklarla aynı heyecanı paylaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar yaptığı değerlendirmesinde "Şanlıurfa'da son 15 yıldır mevsim değişikliğinden dolayı kar görmek neredeyse imkansız oldu. Karacadağ bölgesi de ilimize ait bir dağımız. Bizler de oradaki karı şehir merkezine getirerek çocuklarımız bir nebze de olsun bu mutluluğu yaşasın istedik. Bu anlamda bugün Turgut Özel Parkındayız, yarın da Eyyübiye'de olacağız. Amaç çocukları bu tatil günlerinde evlerinden çıkartarak etkinlik yaşatmaktı. Emeği geçen tüm Büyükşehir çalışanlarını kutluyorum" dedi.
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