Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezi ve Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde savaşçı oldukları, canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdikleri, terör örgütü adına finansal faaliyetler gerçekleştirdikleri ve istihbarat emiri olarak faaliyet yürüttükleri iddia edildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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