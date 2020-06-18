Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA

.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Y.B'nin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.