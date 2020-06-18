Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Y.B'nin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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