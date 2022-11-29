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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşte 2 polis yaralandı

Şanlıurfa'da 3 uyuşturucu satıcısı, kendilerini takip eden polis memurlarına ateş açtı. 2 polisin yaralandığı olayın ardından kaçan yabancı uyruklu 3 zanlı, polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, saldırıda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşte 2 polis yaralandı
Uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşte 2 polis yaralandı
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DHA

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin yakalamak istediği 'torbacı' diye tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı pompalı tüfekle ateş açtı. 2 polis memurunun yaralandığı olayın ardından kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanırken, saldırıda kullandığı belirlenen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 3 şüpheliyi tespit etti. Takip edildiklerini ve yakalanacaklarını fark eden şüphelilerden biri sivil polislere pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda polis memurları Ali Bozkurt (33) ve Olcay Kulakçı (35) ayaklarından isabet eden saçmalarla yaralandı. Polislerin de ateş açmasıyla kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Bozkurt ve Kulakçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

2 polis memurunu tüfekle yaralayarak kaçan uyuşturucu satıcılarının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

VALİ AYHAN: OLAY TERÖR DEĞİL

Yaşanan olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaralı polis memurları Ali Bozkurt ile Olcay Kulakçı'yı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Polis memurlarının yaralanması olayının terör saldırısı olmadığını belirten Vali Salih Ayhan, "Akşam saatlerinde iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden kişiler, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyor. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ve jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi abluka altına alarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırıda kullandığı belirlenen pompalı tüfek de ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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