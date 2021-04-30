Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan Emir Urtekin yönetimindeki 63 NB 400 plakalı otomobil, İsa Çetindağ´ın kullandığı 26 AP 103 plakalı otomobille çarpıştı.

Aynı güzergahta ilerleyen Casım Baykuş'un kullandığı 63 M 0520 plakalı otomobil de 26 AP 103 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, sürücülerden Emir Urtekin ve İsa Çetindağ ile araçlardaki İbrahim Urtekin ve Hasan Çetindağ'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre; yaralılardan İbrahim Urtekin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan İsa Çetindağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.