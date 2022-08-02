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Haberler Gündem Son dakika: Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Son dakika: Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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DHA

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti.

Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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