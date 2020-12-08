Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta "Hayatımız Kitap"a konuk olacak

AA

Kırsal Özgören Mahallesi'nde dün akşam, akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan'ın ise çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Mahallede güvenlik önlemine devam eden jandarma ekiplerinin olaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.