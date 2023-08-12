Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 polis yaralandı
Şanlıurfa'da polis motosikleti ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 polis hafif yaralandı
Giriş: 12.08.2023 - 00:36
Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı polis motosikleti, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Ş.K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ile beraberindeki polis memuru E.Ö. yaralandı.
Yaralanan polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.