Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı

AA

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Ankara Gönül Dayanışma ve Kültür Vakfının destekleriyle hazırlanan içerisinde gıda malzemesi, mont, çizme, battaniye ve halının bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, İdlib'te insanların kış mevsiminde taşların dibinde, açıkta veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

İdlib'te insani dramın had safhaya ulaştığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Suriye'de özellikle İdlib'te insanların açlık ve soğukla imtihanları devam ediyor. Türkiye'de hayırseverler bir nebzede de olsa oraya insanı yardımları ulaştırmaya çalışıyor. Bugün hazırladığımız iyilik tırı, Ankara Gönül Dayanışma ve Kültür Vakfının destekleriyle Suriye'ye gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gönderdiğimiz mont ve çizmeler İdlibli çocukların ayaklarını bedenlerini ısıtacak inşallah. Bugün İdlib tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İnsanlar orada çadırların ve taşların dibinde yaşamaya çalışıyor. Orada ekmeğe, oduna, sobaya, una ihtiyaçları var. Özellikle çocuklar bizim için çok önemli, çocukların ayakları çıplak üşüyorlar. Bir nebzede olsa o çocukların ayaklarını ve gönüllerini ısıtmak için yardım kampanyalarımız devam ediyor. Yardım severlerden Allah razı olsun. Fakat kitle büyük olduğu için yetmiyor. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz bu kış mevsimini kardeşlerimiz rahat geçirsin diye yardım edin."

Konuşmalar tamamlanınca insani yardım malzemeleri taşıyan tır, İdlib'e uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, Büyükşehir Belediyesi STK'lar ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Müjdeci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.