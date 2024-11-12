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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 4 yaşındaki çocuğun banyoda feci ölümü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki çocuğun banyoda feci ölümü!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:35
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        4 yaşındaki çocuğun banyoda feci ölümü!
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        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi.

        BANYODA AKIMA KAPILDI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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