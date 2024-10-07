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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Ailesinden izinsiz para biriktirip almıştı - Haberler | Son dakika haberleri

        Ailesinden izinsiz para biriktirip almıştı!

        Şanlıurfa'da, biriktirdiği parayla ailesinden izinsiz aldığı tabancayı temizlediği sırada kazara kendini vuran 23 yaşındaki Sedat Basmacı, hayatını kaybetti. Kurşunun, Basmacı'nın kalbine isabet ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 08:03 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:17
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        Ailesinden izinsiz para biriktirip almıştı!
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        Şanlıurfa'da olay, Hilvan ilçesinin kırsal Kuskunlu Mahallesi'ne bağlı Akıncık mezrasında meydana geldi. Sedat Basmacı (23) iddiaya göre, kendi imkanları ile aldığı silahını temizlemek için evinin bahçesindeki kulübeye gitti.

        KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre burada silahını temizlediği sırada, silah kazara ateş aldı. Kaza kurşunu ile kabinden vurularak ağır yaralanan Basmacı, yakınlarına ait araçla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

        Burada tedavi altına alınan Basmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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