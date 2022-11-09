Şanlıurfa´da, 18 yıldır aranan cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak 18 yıldır aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Akçakale'ye bağlı Acaryurt Mahallesi´nde 2004 yılında tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Birbirleriyle akraba olan şüpheliler A.B., E.B. ve H.B. kaçtı. Şüpheliler, yargılandıkları davada çeşitli hapis cezasına çarptırıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler, bu sabah jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri evde yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-09 14:00:18



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