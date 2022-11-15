Şanlıurfa'da ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden Zeliha Yılan´ın (35) kullandığı 34 VA 972 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kadını yaralı olarak güçlükle çıkardı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ulaşıma tek taraflı kapanan yol ise otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-15 17:10:22



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