Şanlıurfa'da hastanede kavga; serum takılan demir çubuklarla saldırdılar

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, hastanede husumetli 2 grup arasında çıkan, serum takılan demir çubukların da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-18 11:02:04



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