Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 1 milyon 275 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye Mahallesi´nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, İ.C., M.C., A.K. ve S.Ç.'yi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan adres sorgu programı, 1 bilgisayar, 9 telefon, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
BİR HAFTADA 2 BİN KİŞİ ARANMIŞ
Ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemelerde şüphelilerin bir haftada yaklaşık 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla arandıkları tespit edildi. Bu kişilerden bazılarını 1 milyon 275 bin lira dolandırdığı saptanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-11-19 13:00:15
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