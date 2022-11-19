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Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

DHA

Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 1 milyon 275 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye Mahallesi´nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, İ.C., M.C., A.K. ve S.Ç.'yi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan adres sorgu programı, 1 bilgisayar, 9 telefon, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
BİR HAFTADA 2 BİN KİŞİ ARANMIŞ
Ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemelerde şüphelilerin bir haftada yaklaşık 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla arandıkları tespit edildi. Bu kişilerden bazılarını 1 milyon 275 bin lira dolandırdığı saptanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-11-19 13:00:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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