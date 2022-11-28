

BUDAK GÖREVİNE BAŞLADI

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda kayyum olarak atanan Ahmet Budak, polisin yoğun güvenlik önlemi altında görevine başladı.

Şanlıurfa'da daha önce kayyum olan, ancak partiyi kongreye götürmediği için görevden alınan Ferhat Karadağ'ın yerine Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyum olarak atanan Ahmet Budak, parti binasındaki törenle görevine başladı. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön camının sileceğine uzun namlulu Kalaşnikof marka tüfeğe ait mermi konulup, kendisine gözdağı verildiğini ancak korkmadan görevi devraldığını söyleyen Ahmet Budak, "CHP'yi ilerletmek için elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmaya çalışacağız. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti olarak atandık. Kayyum heyeti olarak partiyi 45 gün içinde kongreye götüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-28 16:43:17



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