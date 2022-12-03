Yolda yürürken arkasından yaklaştığı ablasını tüfekle öldürdü

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Bahar Hezer (26), yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kardeşi Yekta Hezer'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yığılan Bahar Hezer, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Bahar Hezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ablasını vurup olay yerinden kaçan Yekta Hezer ise kısa süre sonra polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Yekta Hezer'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-03 18:33:00



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