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Köpeklerden kaçarken kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Köpeklerden kaçarken kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan kız çocuğu, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan evlerine gittiği tahmin edilen, ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, kaldırımda yürürken 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle yola fırlayan kız, karşıya geçerken yere düştü. Bu sırada, yoldan geçen kamyonetin sürücüsü, aniden yola atlayan kızı görünce, manevra yapıp durdu. Çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler, yanına gittikleri kızı, köpeklerden kurtardı.
Son günlerde bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını belirten Mustafa Çimen, "Olay günü ben iş yerimde oturduğum sırada, okuldan dönen kız çocuğu bir anda köpek sürüsünün ortasında kaldı. Ben o sırada kız çocuğuna yardım için dışarı çıktığımda, korkudan yola fırladı. O esnada yolda seyir halindeki kamyonun altına girmekten son anda kurtuldu. Daha sonra yere düşen kızı olay yerinden alarak uzaklaştırdık. Köpekler için ise belediye yetkililerini aradık. Ancak kimse gelmedi. Biz bu korkuyla nereye kadar yaşayacağız? Çocuğu tanımıyoruz. Okuldan eve gidiyordu diye düşündük. Sonrasında da kendisinden bir daha haber alamadık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-12-10 14:24:14

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