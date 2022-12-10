Köpeklerden kaçarken kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan kız çocuğu, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan evlerine gittiği tahmin edilen, ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, kaldırımda yürürken 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle yola fırlayan kız, karşıya geçerken yere düştü. Bu sırada, yoldan geçen kamyonetin sürücüsü, aniden yola atlayan kızı görünce, manevra yapıp durdu. Çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler, yanına gittikleri kızı, köpeklerden kurtardı.

Son günlerde bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını belirten Mustafa Çimen, "Olay günü ben iş yerimde oturduğum sırada, okuldan dönen kız çocuğu bir anda köpek sürüsünün ortasında kaldı. Ben o sırada kız çocuğuna yardım için dışarı çıktığımda, korkudan yola fırladı. O esnada yolda seyir halindeki kamyonun altına girmekten son anda kurtuldu. Daha sonra yere düşen kızı olay yerinden alarak uzaklaştırdık. Köpekler için ise belediye yetkililerini aradık. Ancak kimse gelmedi. Biz bu korkuyla nereye kadar yaşayacağız? Çocuğu tanımıyoruz. Okuldan eve gidiyordu diye düşündük. Sonrasında da kendisinden bir daha haber alamadık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-10 14:24:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.