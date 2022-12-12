Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 11´inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıyan Pakize Örgen yönetimindeki 63 ADR 610 plakalı minibüs, Yücelen mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 22 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-12-12 18:14:30



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