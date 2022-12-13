Şanlıurfa´da 88 kaçak göçmen yakalandı; 4 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yurda yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 88 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 54 Suriye, 30 Afganistan, 2 Bangladeş ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 88 göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-12-13 17:56:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.