Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde Mevlüt Karlıdağ (70) ile eşi Hanım Karlıdağ (66) evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Bozova ilçesine bağlı Eskin Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı müstakil evde yaşayan Mevlüt ve Hanım Karlıdağ çifti, gece ısınmak için evde sobaya kömür attıktan sonra uykuya daldı. Sabah saatlerinde telefonla ulaşamayan yakınları öğle saatlerinde eve gelip pencereden içeri baktıklarında Karlıdağ çiftini hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mevlüt ve Hanım Karlıdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karlıdağ çiftinin cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-14 18:39:34



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