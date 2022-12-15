Şanlıurfa´da telefonla dolandırıcılığa 3 gözaltı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, araştırma sonunda 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda H.Ç., A.Ç. ve M.A., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içinde adres sorgu programı bulunan bilgisayar, 11 cep telefonu, 12 SIM kart ile hafıza kartları ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-12-15 12:20:26
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