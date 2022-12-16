Şanlıurfa'da yıkım gerginliği



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verilen evlerde yaşayanlar ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, yıkıma direnenleri cop ve tazyikli su ile bölgeden uzaklaştırdı. Ardından yapılan görüşmeler sonrası yıkım ertelendi.

Halfeti Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bitek Mahallesi´nde, tapusu olmayan evlerin yıkımı için karar aldı. Bunun için tahliye kararı alan belediye ekipleri, ev sahiplerine süre verdi. Ancak, verilen sürede evler boşaltılmadı. Evlerin yıkımı için bugün ekipler iş makineleriyle mahalleye geldi. Evlerinin yıkılmasını istemeyenler, bir süre ekiplerle görüştü, sonuç alamayınca da bahçe duvarlarının üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalıştı.

Görevlilerin uyarılarına rağmen dağılmayan grup ile yıkım ekipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü. Bu sırada önlem amaçlı bölgede bulunan jandarma ekipleri, zırhlı araçtan yıkıma engel olmak isteyen gruba tazyikli su sıktı. Jandarmalar daha sonra uyarılara rağmen gerginliği sürdürenleri, cop kullanarak alandan uzaklaştırdı. Ancak, bölgeden ayrılmayan grup, kış mevsimi dolayısıyla süre tanınmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından, yıkım ertelendi. Yaşanan gerginlik ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,

2022-12-16 13:55:01



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