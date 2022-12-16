Şanlıurfa'da, minibüs sulama kanalına uçtu: 6 ölü, 5 yaralı (2)

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-16 16:05:56



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