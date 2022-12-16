Şanlıurfa'da, minibüs sulama kanalına uçtu: 9 ölü, 2 yaralı (3)

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ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada ölü sayısı 9´a çıktı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralılardan 3´ünün daha yaşamını yitirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Harran Öncüler Mahallesi´nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3´ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-16 17:22:57



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