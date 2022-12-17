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Şanlıurfa´da, kazada ölen göçmenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

DHA

Şanlıurfa´da, kazada ölen göçmenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen minibüste yaşamını yitiren 9 düzensiz göçmenin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.
Suriye'den dün sabah saatlerinde sisli havada kaçak yollardan sınırı geçen 30 göçmen, ismi öğrenilemeyen organizatörün kullandığı 67 VE 781 plakalı minibüs ile şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Tali yollardan ilerleyen minibüsün şoförü, devriye görevi yapan jandarmayı fark edip hız yaparak uzaklaşmak istedi. Ancak bu sırada sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. Kazada 6´sı olay yerinde, 3´ü hastanede 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Ölen, 5´i çocuk, 9 kişinin Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri tamamlandı. Göçmenlerden Hasan İsmail'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Hasan İsmail'in cenazesi, yakınları tarafından Yeni Mezarlık´ta toprağa verildi.
Bu arada kazaya karışan minibüs şoförü ile göçmenlerin sınırdan kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-12-17 13:38:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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