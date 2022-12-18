Şanlıurfa´da, 9 göçmenin öldüğü kazada 2 organizatör tutuklandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen ve 9 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği minibüs kazasının ardından organizatör olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Suriye'den geçen cuma günü sabah saatlerinde sisli havada kaçak yollardan sınırı geçen 30 göçmen, organizatör ve şoför olan Mustafa K. yönetimindeki 67 VE 781 plakalı minibüs ile şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Tali yollardan ilerleyen minibüsün şoförü, devriye görevi yapan jandarmayı fark edip hız yaparak uzaklaşmak istedi. Ancak bu sırada sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. Kazada minibüste bulunan 31 kişiden 6´sı olay yerinde, 3´ü hastanede 9 kişi yaşamını yitirdi, 2'si yaralı 22 kişi ise kurtarıldı. Kazada ölen ve adli tıp morgunda otopsileri yapılan 5´i çocuk 9 Suriye uyruklu göçmenin 7'si Şanlıurfa'da, 2'si ise yakınları tarafından götürüldükleri Suriye'nin Resulayn kentinde toprağa verildi.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yasa dışı yollarla Türkiye´ye para karşılığında giriş yapan göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından sulama kanalından kurtarılan minibüs sürücüsü Mustafa K. ile verdiği ifade doğrultusunda İsa K. ve İsmail K. gözaltına alını. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa K. ile İsa K., 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı, İsmail K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan konuya ilişkin soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili Mahmut K., ile Abit K. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-18 12:23:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.