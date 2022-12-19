Kadın girişimci güzellik merkezinin yeni şubesini Şanlıurfa´da açtı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da kendi adını taşıyan güzellik merkezinin açılışına katılan iş insanı Neslim Güngen, "Şanlıurfa´da kadınları güzelleştirmek için biz de varız. Güzellik sektörünün kalesini Şanlıurfa´ya diktik" dedi.İş insanı Neslim Güngen, sanatçı Sinan Akçıl´la birlikte kendi adını taşıyan 120´nci Güzellik Merkezi´nin açılışı için Şanlıurfa´ya geldi. Güngen, güzellik merkezi sektöründe faaliyet gösteren konuklarıyla birlikte sıra gecesinde buluştu. Kentte özgü yöresel bindallı kıyafetini giyip kilolarca altın takarak, geceye katılan Güngen, dünya markası olma yolunda ilerlediklerini kaydetti."ŞANLIURFA´YI ÇOK SEVİYORUM"Şanlıurfa´da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden şarkıcı Sinan Akçıl, "Şanlıurfa´da güne acıyla başladık. Tatlıyla bitiriyoruz. İlk gittiğimiz yerde acı bir biber verdiler onu yedim. Hala nefes almakta zorlanıyorum. Daha önceden Şanlıurfa´da rekor konserler verdik. Şanlıurfa´yı çok seviyorum. Beni `Sarışın Urfalı´ geldi diye karşıladılar. Ben İstanbul´da yaşamasaydım ilk yaşayacağım şehirlerin başında Şanlıurfa gelirdi. Şanlıurfa´da çok sayıda güzellik merkezi açıldı. Burada insanlar güzelliğine ve bakımına oldukça düşkünler. Neslim Güngen buradai bu eksiği giderecek bir merkez açtı" dedi."120´NCİ ŞUBENİN AÇILIŞI İÇİN BURADAYIZ"Sıra gecesinde yöresel kıyafet giyen Neslim Gülgen, "Ben gittiğim yerlerde oranın yöresel kıyafetlerini giyerim. Bugün burada `Urfa Gelini´ oldum. Keşke `Urfa gelini´ kalsaydım. Bugün yürüyen bir kuyumcu gibi oldum. Urfa´da kadınların güzellik merkezlerine inanılmaz bir talebi var. Burada kadınlar kendileri arasında hep yarış içindeler. En güzelli ben olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Erkekler için yarışmıyorlar. Biz de 120´nci şubenin açılışı için buradayız. İleriki zamanlarda estetik hastanesini kurmayı düşünüyorum" diye konuştu. "DÜNYA MARKASI OLMA YOLDUNDA İLERLİYORUZ"Güzellik merkezinin açılışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gülgen, doğudaki kadınlar `Urfa sana küsmüş´ diyorlardı şimdi `Urfa´dayız´ diyerek, konuşmasını söyle sürdürdü:"Biz dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Bugün 120'nci şubeydi sanırım. Her geçen gün büyüyoruz. Hedefimiz dünyada 2 bin şube olmak. Ben kadınlara dokunmayı seviyorum. Kadınların sesi olmayı seviyorum. 23 yıllık sektör tecrübeme dayanarak uzun zamandır Şanlıurfa´nın bizi beklediğini söyleyebilirim. Bizimle yürüyenlerin vizyonu ve misyonu bizim için çok önemlidir. Burada kadınların bize ihtiyacı var. O yüzden `çirkin kadın´ olmaz diyorum. `Bakımsız kadın´ olur diyorum. Biz bu anlamda kadınların güzelleşmesi adına ekonomik olarak yardımcı olacağız. Urfa kadınlarını da güzelleştirmek için biz varız. Bundan sonra Urfa güzellik sektörünün kalesini Şanlıurfa´ya diktik" şeklinde konuştu. İş insanı Neslim Gülgen, sanatçı Sinan Akçıl açılışa özel birlikte sahne aldı. Davetlilerle birlikte güzellik merkezinin açılış kurdelesini kesen Neslim Güngen, açılış sonrası merkezi gezerek bilgi aldı. Güngen, davetlilerle birlikte açılış hatırası olması için sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekti. DHA-Ekonomi Türkiye-Şanlıurfa DHA

2022-12-19 10:14:42



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