Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da sulama kanalına düşen 10 yaşlarındaki erkek çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, suya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil servsite tedaviye alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren ve cenazesi otopsi için morga konulan çocuğun, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-19 18:37:04



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