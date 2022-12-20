Şanlıurfa´da, sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belirlendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, düştüğü sulama kanalında yaşamını yitiren çocuğun Suriye uyruklu Amir El Ali (10) olduğu belirlendi.
Ertuğrulgazi Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde bir çocuğun Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla bulunup hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ekipler, çocuğun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, çocuğun, Suriye uyruklu Amir El Ali olduğu tespit edildi. Amir El Ali´nin cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-12-20 15:22:23
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