Şanlıurfa´da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, iki kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ethem Şeker (45) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İlhan ve Fuat Şeker kardeşler arasında çıkan tartışma, çocuklarının da katılmasıyla büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan Fuat, Ethem ve İlhan Şeker yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat ve Ethem Şeker, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ethem Şeker, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İlhan Şeker ise hastaneye giderken Atatürk Bulvarı´nda kullandığı minibüsle bir araca çarptı. Kazanın ardından İlhan Şeker de sağlık ekiplerince tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ethem Şeker´in cenazesi Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-21 12:30:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.