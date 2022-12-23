Şanlıurfa´da DBP il eş başkanı ve parti yöneticisine terör gözaltısı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ve parti yöneticisi Rabia Aslan, gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DBP İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ile parti yöneticilerinden Rabia Aslan'ı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Enmek ve Aslan, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-12-23 12:57:42
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