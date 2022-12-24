Traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılan çiftçi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan İbrahim Yıldırım (62), hayatını kaybetti.

Olay, Bozova´ya bağlı İnanlı Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı. Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım´ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Yıldırım´ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-24 15:06:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.