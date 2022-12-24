Traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılan çiftçi öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan İbrahim Yıldırım (62), hayatını kaybetti.
Olay, Bozova´ya bağlı İnanlı Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı. Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım´ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Yıldırım´ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-12-24 15:06:58
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