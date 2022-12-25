7 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA merkezli, 7 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi jandarma tarafından, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-25 14:31:47



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