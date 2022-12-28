Şanlıurfa'da terör operasyonlarına 10 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da terör örgütleri PKK ile DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri belirtilen 4 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Polis ekipleri ayrıca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında da 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-12-28 11:56:50
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