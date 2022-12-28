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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Zehra Bulut (36) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ŞanlıurfaHilvan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen İbrahim Halil Saldıran yönetimindeki 66 ABN 697 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan Zehra Bulut hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Halil Saldıran, Bahri Bulut ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-28 13:55:47



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