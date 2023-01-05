Şanlıurfa´da, sokak ortasında tekme- tokat kavga kamerada

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, Suriye uyruklu iki grup arasında sokak ortasında çıkan tekmeli ve tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar, kısa sürede birbirlerine tekme ve yumruk ile saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-05 11:57:39



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