Şanlıurfa'da 26 dolandırıcılık şüphelisi adliyede

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 5 ilde kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere çeşitli suçlamalara yönelterek, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 26 şüpheliyi tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 bilgisayar, 79 cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-01-23 10:46:02



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