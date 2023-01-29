Karbel Karaköprü Belediye Spor - Hacettepe 1945 Spor Kulübü: 1-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Taner Tuncer, Emir Kılıçaslan, Gökhan Çoşar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Selim, Burak, Muhammed Öztürk (Dk. 70 Samet), Emirhan (Dk. 73 Muhammed Çoban), Fatih, Yavuz, İbrahim Halil (Dk. 88 Mustafa Berk), Halil Yılmaz, Mücahit, Emre Yıldırım
HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ: Gökhan Ali Eren, Efe Can, Alperen (Dk. 88 Seyit Ali), Fatih (Dk. 68 Kağan Özkan), Atilla, Batuhan (Dk. 74 Adem), Tunahan (Dk. 68 Zafer), Gürkan, Bayram, Furkan (Dk. 73 Yiğit)
SARI KARTLAR: Emirhan Korkmaz (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Alperen, Efe Can, Ali Eren, (Hacettepe 1945 Spor Kulübü)
GOLLER: Dk. 37 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
TFF 3'üncü Lig 20´nci haftasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü´nü 1-0 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-01-29 16:01:04
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