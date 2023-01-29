Karbel Karaköprü Belediye Spor - Hacettepe 1945 Spor Kulübü: 1-0

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Taner Tuncer, Emir Kılıçaslan, Gökhan Çoşar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Selim, Burak, Muhammed Öztürk (Dk. 70 Samet), Emirhan (Dk. 73 Muhammed Çoban), Fatih, Yavuz, İbrahim Halil (Dk. 88 Mustafa Berk), Halil Yılmaz, Mücahit, Emre Yıldırım

HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ: Gökhan Ali Eren, Efe Can, Alperen (Dk. 88 Seyit Ali), Fatih (Dk. 68 Kağan Özkan), Atilla, Batuhan (Dk. 74 Adem), Tunahan (Dk. 68 Zafer), Gürkan, Bayram, Furkan (Dk. 73 Yiğit)

SARI KARTLAR: Emirhan Korkmaz (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Alperen, Efe Can, Ali Eren, (Hacettepe 1945 Spor Kulübü)

GOLLER: Dk. 37 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)

TFF 3'üncü Lig 20´nci haftasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü´nü 1-0 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-01-29 16:01:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.