Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (2)

ŞANLIURFA´DA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgelerden yıkım ve can kaybı haberleri gelmeye başladı.

Şanlıurfa´da ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan depremde 16 binanın yıkıldığını belirterek, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" dedi.

MALATYA'DA 23 KİŞİ ÖLDÜ

Deprem, Malatya'da da yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Malatya Valisi Hulusi Şahin, depremde 140 binanın yıkıldığını, 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 420 kişinin de yaralandığını belirtti.

OSMANİYE'DE ÖLÜ SAYISI 5

Osmaniye'de ise 34 binanın yıkıldığı bildirildi. Bu binalardan 2'sinin kent merkezinde bulunan 2 bloklu Metin Tamer Sitesi'ndeki 10'ar katlı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre kent genelinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

DİYARBAKIR'DA 9 BİNA ÇÖKTÜ, 6 ÖLÜ VAR

Diyarbakır'da ise 9 bina çöktü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Adana'da ise biri 17 katlı olmak üzere 3 binanın yıkıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

32 ARTÇI OLDU

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 07.15'e kadar, en büyüğü 6.6 olmak üzere 32 artçı depremin olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2023-02-06 07:26:40



