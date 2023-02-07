Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (5)



ŞANLIURFA´DA ENKAZDAKİLER İÇİN SEFERBERLİK

Şanlıurfa dahil 10 ili etkileyen 7.7´lik depremde yıkılan binalarda aramakurtarma çalışmaları 2´nci günde de sürdürülüyor. Depremin şiddetli hissedildiği kentte evleri hasar görenler, geceyi parklarda, spor salonlarında, araçlarda ve sosyal tesislerde konaklayarak geçirdi. Bu sabah itibarıyla kent genelindeki belli noktalarda konaklama için AFAD tarafından çadır dağıtımına başlandı. Çadırlar polis, asker ve bölge halkı iş birliğiyle kurulmaya başlandı. Kent merkezi ile ilçelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yakıt ve fırınlarda ekmek sıkıntısı yaşanırken, belediye ekiplerine belli noktalarda sıcak çorba servisi yapıldı.

18 SAAT SONRA KURTARILDI

İpekyolu Caddesi'nde bulunan Osmanağa Apartmanı´nın enkazından 18 saat sonra bir kadın, yaralı olarak kurtarıldı. Kentte aramakurtarma çalışmaları sürdürülürken, Şanlıurfa ve ilçelerinde 30 binanın yıkıldığı, 95 kişinin hayatını kaybettiği 1195 kişinin ise kent merkezindeki hastanelerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

8 BİN PERSONEL GÖREVDE

Kent merkezi ve ilçeleri ile yaklaşık 3 milyona varan nüfusuyla depremden etkilenenler için 8 bin kişilik arama-kurtarma ekibi görevlendirildi. Şanlıurfa Valiliği´nde oluşturulan kriz masasında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, jandarma, polis ve ilçe belediye başkanları ile krizi 24 saat esasına göre yürütmeye çalışıyor. Kentte yıkım tehlikesi bulunan evlerin tespiti için de ekipler çalışma yürütüyor. Riskin devam ettiği kentte yetkililer, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

HIRSIZLIKLARA KARŞI POLİS DEVRİYEDE

Depremin ardından evlerini boşaltanların bazılarının, hırsızlık korkusu nedeniyle binaların önünden ayrılmaması da dikkat çekti. Tahliye edilen evlerin çevresinde polis, 24 saat devriye gezerek olası olumsuzlukların önüne geçmeye çalışılıyor.

HASTANELER DEPREM YARALILARI İÇİN BOŞALTILDI

Öte yandan afet öncesi hastanede yatanlar ve hayati tehlikesi bulunmayanlar, taburcu edilirken, depremde yaralananlara yer açılmaya başlandı. Depremde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri de işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa veriliyor. Deprem nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde ise elektrik kesintisi devam ediyor. Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-07 13:04:33



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